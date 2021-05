Roser til forsyningen

Nøgletallene fra regnskabet vakte glæde hos flere byrådsmedlemmer, da byrådet tirsdag vedtog at give borgmester Thomas Adelskov (S) mandat til at stemme på generalforsamlingen - et formelt punkt, da kommunen jo ejer Odsherred Forsyning.

Allan Andersen, socialdemokratisk gruppeformand og formand for Odsherred Forsynings bestyrelse, fortalte, at aktivitetsniveauet i forsyningen er meget højt.

-Vi har stor fokus på at nedbringe forsyningens administrationsomkostninger. Vi er blevet pålagt noget effektiviseringer, og det mestrer vi. Vi gør også en dyd ud af at holde arbejde inde i huset fremfor at hyre en masse konsulenter, sagde Allan Andersen, som pointerede, at overskuddet skal bruges til at investere i fremtiden.