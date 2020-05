Se billedserie Brugsuddeler i Højby Henrik Andersen konstaterede rekordomstætning på Kristi himmelfartsdag. Foto: Marianne Nielsen

Rosé og røde bøffer: Rekordomsætning i brugsen

Odsherred - 23. maj 2020 kl. 09:23 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kasseapparaterne var rødglødende i SuperBrugsen i Højby Kristi himmelfartsdag i en sådan grad at der blev sat omsætningsrekord blandt alle de butikker under Coop, der holdt åbent på helligdagen - inklusive Kvickly.

Der blev købt varer for 819.000 kr. inklusiv moms - og det skyldes ikke mindst, at mange i sommerhusene skulle have fyldt køleskabene op med rosé og bøffer.

- Vi havde en forventning om at der ville komme mange i butikken, så vi satsede og købte stort ind. Og det gav pote. Der er jo kommet mange i sommerhusene nu, og det kan vi bestemt godt mærke, siger brugsuddeler Henrik Andersen, som også noterer sig at SuperBrugsen i Asnæs var lukket på helligdagen.

- Det betyder bestemt også noget for omsætningen, konstaterer han.

Det er Højby-brugsens egen rekord fra 2010, hvor den nye forretning blev åbnet, der blev overgået.

Slækker på anvisninger

Netop fordi der kommer mange for at handle, opfordrer Henrik Andersen sine kunder til at undgå spidsbelastningstidspunkteerne, hvis det er muligt.

- Vi har god plads i butikken, og vi har jo åbnet fra klokken 7 til 19, men mellem klokken 10 og 14, der er vi pressede, siger han.

Han oplever, at kunderne tager lettere på anvisningerne fra både butik og myndigheder, efterhånden som landet er blevet genåbnet.

- Vi kan mærke, at folk tager lidt lettere på situationen, end tidligere og måske lidt har glemt, hvor alvorligt det var for nogle måneder siden, og kommer mange fra samme familie, for at handle. Det er svært at gøre så meget ved, men vi appellerer til at man ikke kommer så mange, siger brugsuddeleren til Nordvestnyt.