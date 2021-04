Trods corona-situationen klarede jobcentret sig godt i 2020, lyder det fra økonomiudvalget. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Ros til jobcenter for jobplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros til jobcenter for jobplan

Odsherred - 26. april 2021 kl. 11:24 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Økonomiudvalget fik forleden en opgørelse over, hvordan det gik med beskæftigelsesplanen sidste år.

- Samlet set var der ros til jobcentret fra økonomiudvalget. Jobcentret har gjort et rimeligt godt stykke arbejde. Man forsøger fortsat med at forbedre sig, blandt andet inden for sygedagpengeområdet, som har været et smertensbarn i et stykke tid, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Flere af målene i beskæftigelsesplanen for 2020 blev nået. Medarbejderne i jobcentret fik eksempelvis flere kontakter til det lokale erhvervsliv. Man fik også nedbragt antallet af aktivitetsparate unge - 16 procent.

Beskæftigelsesplanen indeholdt et mål om at reducere omfanget af socialt bedrageri. På et år er antallet af personer, der modtager ydelser uden at være registreret på en bopæl, således faldet fra 65 til 12.

Antallet af arbejdsløse fleksjobbere steg i 2020. Odsherred Kommune havde en målsætning om, at man skulle have den samme andel beskæftigede fleksjobbere som i 2019, men man nåede kun op på en beskæftigelse på 86 procent. Dette tal var dog betydeligt bedre end gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland - 6 procentpoint bedre klarede Odsherred Kommune sig her.

Målet om at få flere sygedagpengemodtagere i beskæftigelse lykkedes ikke, og det tilskrives ikke mindst corona-situationen og det forhold, at jobcentret har haft »ressourcemæssige udfordringer på personaleområdet«.