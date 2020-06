Rom og gode cigarer til genåbning

Den impressionistiske maler var sammen med billedhuggeren Keld Moseholm med til at genåbne Huset i Asnæs efter tre måneders nedlukning.

- Det glæder mig, at der er kommet så mange for at hilse på mig, og halvdelen af dem er folk, der har besøgt mig på Cuba, fortalte han mellem albue-hilsner og lykønskninger.