400-500 flyttekasser med Odsherreds historiske kildemateriale skal nænsomt pakkes i flyttekasser og flyttes til et andet lokale på Vig Bibliotek i den igangværende rokade på Vig Skole. Foto: Stefan Andreasen

Rokade på Vig Skole - lokalarkivet skal flyttes

400-500 flyttekasser med Odsherreds historiske kildemateriale skal pakkes i flyttekasser - Odsherred Lokalarkiv flyttes til et andet lokale på Vig Bibliotek i en rokade på Vig Skole.

Vig Skole mangler klasselokaler, efter at overbygningen sidste sommer kom tilbage, men heldigvis har Vig Bibliotek rigeligt kvadratmeter og afgiver nu - i en rokade med lettere ombygning - to klasselokaler og en gang, som tidligere har været en del af skolen.

Lokalerne skal bruges af to 7. klasser.

- Vi har masser af plads og luft mellem reolerne på biblioteket, så vi kan sagtens rykke sammen og afgive de to klasselokaler og gangen. Og vi vil stadig have et rigtigt godt bibliotek, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred.