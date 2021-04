Røver er stadig på fri fod

Onsdag før påske blev personalet på Bonus tankstationen, i Fårevejle, udsat for et røveri.

Ifølge Martin Bjerregaard, fra Midt- og Vestsjællands politi, er det endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til røveren, og han siger, at sagen fortsat efterforskes for at få røveren identificeret ud fra eventuelle tekniske spor og videoovervågning.