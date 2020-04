Se billedserie VAB og Boligselskabet af 1942 går sammen fra den 1. juni, men VAB har overtaget processen med at få gang i boligbyggeriet på Rørvigvej i Nykøbing. På billedet ses VAB-direktør Karsten Krüger (tv.) og formanden for Boligselskabet af 1942, Henrik Larsen, da parterne i november 2019 offentliggjorde sammenlægningen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Rørvigvej: Boligbyggeri genoptages snart

Odsherred - 17. april 2020

De første af en snes lejligheder skulle have været indflytningsklare i april eller maj, men da hovedentreprenør B. Nygaard Sørensen gik konkurs i slutningen af februar, blev Boligselskabet af 1942s boligbyggeri på Rørvigvej i Nykøbing sat i stå.

Boligforeningen har aftalt en fusion med Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) fra den 1. juni 2020, men parterne blev i slutningen af marts enige om, at VAB allerede nu overtager processen med at få byggeriet gjort færdigt. Det oplyser Karsten Krüger, adm. direktør i VAB.

- Onsdag aftalte vi en strategi for, hvordan vi får gjort byggeriet på Rørvigvej færdigt. Vi har haft møder med forskellige håndværkere, og vi har sat en organisation op med medarbejdere og en rådgiver fra tegnestuen Arkiplus i Sorø, fortæller Karsten Krüger, som oplyser, at konkursboet har meddelt, at man ikke var interesseret i at gøre arbejdet færdigt på Rørvigvej.

VAB har blandt andet haft et møde med Kaj Larsen VVS.

- De har haft de tekniske fag i byggeriet, altså vvs, el og ventilation. De vil meget gerne gøre tingene færdige, og det vil de komme med et bud på, siger Karsten Krüger, som oplyser, at der også skal findes håndværkere til fagentrepriser inden for tømrer, gartner, maler, kloak og murerarbejdet.

- Vi får tilbuddene inden for de næste 14 dage. Og så håber vi på, at vi kan lave en tidsplan, hvor entreprenørerne og håndværkerne går i gang i starten af maj. Det vil tage omkring tre måneder at gøre det hele færdigt, og så kommer der en sommerferie, men vi håber, at vi kan blive færdige til september, siger Karsten Krüger,

Fusionen mellem de to boligforeninger følger planen. Men planlagte informationsmøder for beboerne og repræsentantskabsmøder har det ikke været muligt at holde på grund af corona-situationen.

- Vi håber, at der kan holdes et repræsentantskabsmøde i 1942 i slutningen af juni, men det afhænger af, hvad der åbnes op for i hele samfundet, siger Karsten Krüger.