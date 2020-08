Se billedserie Studievært Sisse Fisker debuterede i 2019 som den første kvinde nogensinde i den årlige Landliggerkampen på Højsandet i Rørvig, hvor Landliggerholdet bestående af mediekendisser og tidligere landsholdsstjerner møder et lokalt old-boys-hold fra Rørvig IF. Foto: Peter Andersen

Rørvig-kvinder vil på hold i Landliggerkamp

Odsherred - 21. august 2020 kl. 07:50 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag vil Højsandet i Rørvig muligvis genlyde af råb og enkelte feminine eder, når et nyetableret old-girls fodboldhold for første gang mødes til træning.

- Det er først og fremmest en mulighed for at dyrke motion på en sjov måde. Men det sociale er lige så vigtigt. En mulighed for at mødes med andre, end dem man ser til hverdag. En hyggelig 3. halvleg, hvor vi måske kan dele en øl efter kampen, siger Nicoline Lehrskov fra Rørvig.

Det er hende, som har fået ideen og taget initiativ til holdet. Et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste kvinder, som kunne tænke sig at spille fodbold for sjov en gang om ugen, har overbevist hende om, at der er et behov for et kvindefodboldhold hos Rørvig IF.

- Der er 20, som har meldt ud, at de dukker op til træning på Højsandet på tirsdag fra klokken 17. Alle er velkomne, også uden tilmelding, siger Nicoline Lehrskov.

I første omgang er det mest for sjov, og der er derfor heller ingen krav om, at man skal have forstand på fodbold, eller have spillet det tidligere.

- Altså, jeg har kun spillet fodbold med min far og mine brødre hjemme i haven. Men jeg har fået lidt fifs og tricks til træningsmetoder, siger hun.

Der er ingen planer om turneringer på nuværende tidspunkt, men der er allerede en invitation til venskabskamp fra en naboklub, og så er der et andet mål, som har været oppe til overvejelse.

- Sidste år var Sisse Fisker den første kvindelige spiller i Landliggerkampen. Jeg tænker da, at vi med vores hold kunne skabe en bedre kønsfordeling til Landliggerkampen, siger Nicoline Lehrskov og griner.