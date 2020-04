Rørvig i politiets søgelys

Politiet har udpeget Rørvig havn som et hotspot, hvor for mange mennesker har en tendens til at samle sig, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk, for at forhindre spredning af covid-19, og de vil patruljere ekstra i området.

Odsherred kommunes borgmester, Thomas Adelskov(S) mener ikke at kommunen kan gøre ret meget.

"Kommunen har ingen sanktionsmuligheder for at skride ind over for borgere der samler sig for tæt. Det er politiet. Vi har Overvejet at blokere eller halvere p-pladsen, men er nået til den konklusion, at det ikke vil fjerne problemerne, men kun flytte parkeringen ud på sidevejene," siger han til dagbladet Nordvestnyt