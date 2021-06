Se billedserie Belgien vinder EM - eller Frankrig. Sådan lyder buddet fra den gamle landsholdskæmpe Per Røntved. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Røntved og Dige: Knald eller fald er succes

Odsherred - 10. juni 2021 kl. 08:45 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Om man er til det eller ej: Den næste måneds tid kommer fodbold til at fylde meget, ja, måske endog endnu mere i medierne, end boldspillet plejer.

Fra den 11. juni til den 11. juli afvikles mændenes europamesterskaber, EM, i fodbold for landshold. København er en af værtsbyerne, og Danmark får hjemmebane i Parken i de tre puljekampe.

Men hvordan kommer det til at gå med EM, både i forhold til de danske drenge og til slutrunden generelt? Det har Nordvestnyt bedt to odsinger med DBU-erfaring komme med et bud på, nemlig Per Røntved, Asnæs, og Josephine Dige, Nykøbing. Og de er enige - langt hen ad vejen.

Videre fra gruppespillet - Vi skal videre fra gruppespillet. Går vi videre og kommer i knald-eller-fald-kampene, er det en succes.

Sådan lyder det samstemmende fra Per Røntved og Josephine Dige.

Og hvorfor skulle de to så vide noget om fodbold, endsige landsholdsfodbold?

Per Røntved er tidligere anfører for det danske landshold, var gennem det meste af 1970'erne krumtappen i Werder Bremens forsvar i den tyske Bundesliga, og den første danske landsholdsspiller til at nå 75 A-landskampe. Og Josephine Dige spillede fem sæsoner i kvindernes superliga fra 2010 til 2015 - hun debuterede i en alder af 16 år og 236 dage - og nåede tre U17-landskampe og en EM-slutrunde i rødt og hvidt, inden lysten til topfodbold langsomt forsvandt.

Ciffertips Med hensyn til kampene mod vore puljemodstandere er de to tidligere topspillere også enige om, at vi slår både Finland og Rusland, men hvor Røntved forudser dansk nederlag til Belgien, byder Dige ind med en uafgjort.

Ciffertippene har de også klar: Danmark-Finland ender ifølge Dige 3-1, mens Røntved siger 1-0. Danmark-Belgien får slutresultatet 2-2 ifølge Dige, hvor Røntved mener, den ender 1-2. Slutteligt slår Danmark altså Rusland - ifølge Dige 2-1, ifølge Røntved 2-0.

Og de er såmænd også enige om, at Belgien er blandt storfavoritterne til titlen som europamester.

Mange gode hold - Hvis corona lægger et halvt hold ned for et eller flere af landene, så er det jo ikke til at sige, hvad der kommer til at ske i slutrunden, men jeg tror på Belgien - eller verdensmestrene fra Frankrig, siger nu 72-årige Per Røntved.

Josephine Dige, 27, har, tøvende, Tyskland som sit sekundære bud.

- Men der er altså mange gode hold med, konstaterer hun.