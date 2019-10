Se billedserie Inden kampen gik i gang, stillede to hold op til fælles fotografering. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Røntved, Sepp og Elkjær i Fårevejle

Odsherred - 27. oktober 2019 kl. 17:46 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle spillere havde navnet Røntved trykt på trøjerne, da de søndag eftermiddag løb ind på Fårevejle Stadion til tonerne af 1972-hittet »Rød/hvide farver, vi skal ned og slås«. 300 tilskuere bød spillerne velkommen i det flotte efterårsvejr. Kampen stod mellem to af den lokale Per Røntveds tidligere hold: Brønshøj og landsholdet, og anledningen var, at der netop er udkommet en bog om den tidligere landsholdsanfører, »Det gyldne venstreben«, skrevet af Rune Engstrøm. Bogen havde givet Søren Thomsen idéen til at arrangere opvisningskampen mellem Røntveds barndomsklub og et hold af landsholdsspillere. Et par af de spillere, som Per Røntved havde udtaget, kunne dog ikke møde op på grund af sygdom. Det gjaldt således for både Heino Hansen og Jørgen Kristensen. Preben Elkjær gav bolden op, og Sepp Piontek dirigerede landsholdet fra sidelinjen med vanlig autoritet.

Per Røntved var bevæget over at se sine gamle holdkammerater igen.

- Jeg er benovet og stolt over, at de gamle kammerater møder op, sagde Per Røntved, som forsikrede, at han godt kunne genkende sine Brønshøj-spillere.

Kampen blev fløjtet i gang af dommer Henrik Andersen, som ifølge stadionspeaker Søren Thomsen nok var den, som kom til at løbe mest på banen. Landsholdet viste sig at være i noget bedre form end Brønshøj. Sepp Pionteks tropper vandt 8-2 efter 4-1 ved halvleg. For landsholdet scorede Thomas »Suppe Hansen Jan M. Hansen og Benno Larsen alle to mål. Sidstnævnte stod på mål i 1. halvleg. Jesper B. Rasmussen, Tommy Larsen scorede de to sidste mål. Brønshøjs to mål stod Dennis Kjeldsen for.