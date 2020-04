Rødglødende feriehusudlejning: Straksbookinger boomer

- Jeg oplever stor vækst i lynbookinger. Især fra københavnere, som enten går i karantæne i et sommerhus eller vil væk fra storbyen. jeg oplever også at der er en del, der tror der ikke er corona i provinsen, så der må jeg oplyse dem om at det er der, og at de skal tage samme forholdsregler her om i byen, siger bureauchef Christine Christensen fra Sol og Strands afdeling i Odsherred.