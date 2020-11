Røde kinder, sus i håret og lækker mad: Sådan bruger plejecentrene den ekstra corona-million

De har fået lov til at drømme for en million kroner på kommunens plejecentre, og det er der kommet mange forslag ud af, så nu kan den ekstra million, som kommunen har fået til corona-aktiviteter til plejehjemsbeboere, få »ben at gå på.« Richauwcykler, »cykling uden alder,« og en masse ældre, der får vind i håret og røde kinder, står der øverst på plejecentrenes ønskeseddel, når de skal bruge den ekstra million til at forsøde livet på plejecentrene.