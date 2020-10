Se billedserie Formanden for Røde Kors Trundholm, Henning Skov Hansen, og borgmester Thomas Adelskov (S) tog hul på indsamlingen søndag formiddag i Odsherred Golfklub. Foto: Torben Andersen

Røde Kors samlede ind i hele kommunen

Odsherred - 04. oktober 2020 kl. 17:54 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

64.612 kroner.

Så meget samlede de tre Røde Kors-foreninger i Odsherred ind søndag.

Trundholm-foreningen samlede 26.971 kroner, mens Dragsholm og Nykøbing-Rørvig-foreningerne fik henholdsvis 18.841 og 18.800 kr.

Leif Petersen, indsamlingsleder fra Trundholm Røde Kors, konstaterer, at indsamlingsresultatet er på samme niveau som sidste år.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet. Det har været sværere at finde indsamlere i år på grund af corona-situationen. I Trundholm fik vi dækket 17 af 26 ruter. En aflyst færge fra Mols-Linien betød også, at vi gik glip af indsamlingen fra et par hundrede bilder der, siger Leif Petersen, som også glæder sig over, at 16-17 elever fra Den Rytmiske Højskole gav en hånd med i år.

Den fysiske indsamling foregik mellem kl.10 og 14. Og i Odsherred Golfklub var der en særlig turnering, hvor spillerne donerede et beløb. 36 spillere donerede penge til indsamlingen.

- Vi vil godt være med til at støtte et godt foretagende. Jeg synes, det er en glimrende idé at kombinere golf med Røde Kors-indsamlingen. Normalt kommer der mange mennesker i klubben om søndagen, så det er et godt sted at samle ind, fortæller klubformand Ingelise Badsted.

Formand i Røde Kors Trundholm, Henning Skov Hansen, fortalte, at foreningen havde indsamlere placeret foran de store forretninger i Vig og Højby.

- Det fungerer godt på denne måde. Sidste år spillede indsamlerne fra Den Rytmiske Højskole flere steder, men det droppede de i år, fordi folk stimler for meget sammen, siger Henning Skov Hansen.

Corona-krisen berører også de humanitære organisationer.

- Men vi er stadig en fast kerne, som er med hvert år. Der er også flere indsamlinger, så der er også noget konkurrence, men her i Odsherred har vi leveret fine indsamlingsresultater i flere år, siger Henning Skov Hansen.

De indsamlede penge i Trundholm blev talt sammen i Dragsholm Sparekasse i Asnæs.

- Sparekassen har været behjælpelige i mange år og stiller med to mand og et tælleapperat. Det er vi meget glade for, siger Henning Skov Hansen.

Borgmester Thomas Adelskov (S) var også mødt op i golfklubben søndag formiddag for at bakke op om initiativet.

- Jeg har tidligere samlet ind for Røde Kors og for andre organisationer. Alt det, man gør som frivillig, er med til at binde kommunen sammen. Når man vil bruge en regnfuld søndag formiddag på at spille golf for det gode formål, så vil jeg gerne bakke op om det, siger Thomas Adelskov.

Pengene fra indsamlingen går blandt andet til at hjælpe hjemløse, syge og udsatte børn.

- Det handler grundlæggende om, at vi gerne vil hjælpe hinanden. Det, at nogle har lyst til at stille op for at hjælpe nogle mennesker, de overhovedet ikke kender, er prisværdigt. Det er med til at binde samfundet sammen, det giver værdi til samfundet. Man gør en forskel, siger Thomas Adelskov.