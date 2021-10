Røde Kors frivillig på hjemmebesøg i Mangochi i Malawi, og fortæller om god hygiejne. Foto: Malawi Red Cross.

Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors i Dragsholm støtter udvikling i Afrika Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors i Dragsholm støtter udvikling i Afrika

Odsherred - 20. oktober 2021 kl. 08:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Odsherred

En brugt habitjakke, bluse eller et ældre slips kan være godt at have, og hvis man køber dem i en af Røde Kors genbrugsbutikker i Hørve eller i Asnæs, så er man med til at støtte nogle af verdens allerfattigste mennesker.

Bestyrelsen i Røde Kors Dragsholm, der driver de to butikker, har netop valgt at donere 250.000 kr. til Røde Kors udviklingsarbejde i to afrikanske lande.

De 150.000 kr. går til et tre-årigt projekt i det østafrikanske land Malawi, som især er målrettet børn og unge for at gøre dem bedre til på egen hånd at stå imod udfordringer og problemer i dagligdagen.

De resterende 100.000 kr. går til et projekt i Zimbabwe, hvor Røde Kors arbejder for at mindske antallet af barnebrude, teenagegraviditeter og overgreb på piger og kvinder.

Den lokale formand, Birthe Balle, er meget glad for, at brugt tøj fra lokalområdet kan veksles til konkret hjælp til mennesker i nød.

- Vi er glade for, at en del af overskuddet fra salget af det genbrugstøj som borgerne i Odsherred har doneret til os, gør en forskel ude i verden, for nogle af de allermest udsatte mennesker, siger hun.