Formand Søren Fagerland, stående, aflagde beretning på torsdagens generalforsamling i Røde Kors Nykøbing-Rørvig.

Røde Kors efterlyser flere frivillige

Odsherred - 01. oktober 2021 kl. 13:25 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Med otte måneders forsinkelse kunne Røde Kors Nykøbing-Rørvigs medlemmer torsdag endelig mødes til generalforsamling i deres hyggelige foreningshus på Dr. Egedes Vej. Her kunne formanden, Søren Fagerland, aflægge bestyrelsens beretning for 2020. Han kunne konstatere, at man, trods nedlukningen i 2020, kunne man sælge for 1.063.000 kr. i butikken i Algade. Det var 150.000 kr. mindre end i 2019, met det var et resultat, som Søren Fagerland mente, i lyset af de vanskelige vilkår, var absolut tilfredsstillende.

-De mange restriktioner betød stort ekstra arbejde med afspritning, mundværn, afskærmning ved kasseterminaler, afstandsmærkning og et begrænset antal kunde i butikken, sagde Søren Fagerland til de omkring 20 fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Efter at udgifterne til blandt andet huslejen var trukket fra, var der ca. 452.000 kr. til diverse aktiviteter, heriblandt et venskabsprogram i Kenya, som bestyrelsesmedlem Birgitte Jespersen gav en kort orientering om på generalforsamlingen.

Der er 206 danske afdelinger af Røde Kors, heraf tre i Odsherred. Afdelingen i Nykøbing-Rørvig har 90 medlemmer. De tre foreninger arbejder sammen på forskellige måder, for eksempel med ferielejre, julehjælp og lydavis.

Besøgstjenesten blev hårdt ramt af corona-nedlukningerne, men der blev holdt løbende telefonisk kontakt.

-Vi lever i en tid, hvor der bliver flere og flere ensomme, både ældre og unge. Vi oplever også, at demens med den stigende levealder bliver mere udbredt. Besøgstjenesten er et kerneområde i Røde Kors, hvor vi kan være til stede med nærvær for et ensomt menneske, sagde Søren Fagerland.

Søren Fagerland fortalte også om, hvordan det er gået i 2021. I marts åbnede man en møbelbutik i Nykøbing.

-Nu har vi to butikker i byen, og jeg tror ikke, vi skal have flere i år, sagde han med et stort smil.

Foreningen vil sætte mere spot på at forebygge ensomhed og udsathed. Man vil derfor etablere et familienetværk.

Corona er ved at være fortid, og foreningen er tilbage med alle sine aktiviteter.

Indsamling på søndag -Men vi mangler stadig frivillige. Den nye møbelbutik har derfor kun åbent tre dage om ugen. Butikkerne er vores indtægtsgivende aktivitet, og uden dem havde vi ikke kunnet gøre alt det, vi gør, socialt og med det internationale arbejde, sagde Søren Fagerland til Nordvestnyt efter generalforsamlingen og gjorde opmærksom på, at man også mangler indsamlere til landsindsamlingen på søndagen, den 3. oktober. Indsamlingen går blandt andet til hjemløse i Danmark og til akut nødhjælp i udlandet. Man kan melde sig som indsamler helt frem til søndag kl. 10 i aktivitetshuset på Dr. Egedes Vej og på mail birgitte.jespersen@gmail.com. Der er ruter til alle interesserede, og man kan også få udleveret og aflevere indsamlingsbøsser i Rørvig.

Røde Kors Nykøbing-Rørvigs generalforsamling valgte følgende bestyrelse: Søren Fagerland (formand), Birgitte Jespersen (sekretær), Henriette Jacobsen, Birgitte Hansen og Grethe Kristensen.