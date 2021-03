Butiksleder Merethe Kolstrup og formanden for Røde Kors Nykøbing-Rørvig, Søren Fagerland, foran den nye butik i Algade. Foto: Per Christensen

Røde Kors åbnede en ny butik

- Vi har lejet os ind, fordi vi har stor efterspørgsel på møbler. Vores anden butik i Algade er ikke stor nok, og da vi fik mulighed for at leje lokalet her til en fornuftig pris, slog vi til. Det har også den fordel, at vores to butikker ligger tæt på hinanden, siger formanden for Røde Kors Søren Fagerland.