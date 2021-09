Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors Hørve og Asnæs mangler frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors Hørve og Asnæs mangler frivillige

Odsherred - 20. september 2021 kl. 10:49 Kontakt redaktionen

Røde Kors i Hørve og i Asnæs leder højt og lavt efter nye frivillige til genbrugsbutikkerne. Man mangler hænder for at få enderne til at nå sammen, siger butiksleder Mona Nielsen fra butikken i Hørve.

- Vi har søgt og fundet tre nye, men vi mangler stadig en fem-seks stykker her, og jeg ved, at det ser nogenlunde ligesådan ud hos Jørn i Asnæs, siger hun.

Samtidig med at tre nye er kommet til, er en af de trofaste frivillige stoppet. Hun har uden slinger hjulpet med arbejdet i Røde Kors gennem tyve år, men bliver nu nødt til at stoppe, fordi helbredet som 89-årig ikke længere slår til. Tilbage er så 26 frivillige, der deles om at få besat alle vagterne i forretningen, som har åbent alle hverdage fra 10 til 17, ligesom de sorterer, vasker, ordner og prismærker de ting, der kommer ind.

- Alle kan jo være med og bidrage med det, de synes, de kan. Men hvis vi ikke finder de frivillige vi mangler, bliver vi andre jo bare nødt til at løbe lidt stærkere, siger Mona Nielsen, som kan kontaktes på telefon 51945143, hvis man har tid og lyst at være med. Selvom de flittige frivillige er villige til at give den en ekstra skalle, er det dog ikke altid uden omkostninger at mangle personale.

Butikken har i løbet af sommeren været ramt så hårdt af personalemangel, at man har haft dage, hvor butikken måtte holde lukket. - Problemet er jo, at vores frivillige er pensionerede kvinder, og de har bare alle sammen alt for travlt, siger Mona Nielsen.

Også Røde Kors i Asnæs står og mangler en hel del nye frivillige, hvis alle vagter skal kunne besættes.