Rockere: Vi passer os selv

Frygten for at rocker- og bandekonflikten kan rykke til Odsherred, har fået fornyet næring efter at det er blevet kendt, at en banderelateret gruppe har lejet sig ind i lokaler på Vig Hovedgade. Endnu har der ingen synlige tegn været på rockeres indtog i Vig by, men Nordvestnyt har været i kontakt med et lokalt medlem af den banderelaterede gruppe, som skulle have lejet lokalerne. Medlemmet har ønsket at være anonym, men bekræfter, at gruppen planlægger at slå sig ned i Vig.