Når Odsherred Teaters nye teatersal står klar i sensommeren, vil den kunne rumme 250-275 publikummer. Tallet kan øges til 350, hvis podierne fjernes, og det kan danne grundlag for koncerter. Privatfoto

Rock-koncerter i ny teatersal? Først skal Pakhuset spørges

Odsherred - 25. januar 2021 kl. 13:59 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherred Teaters kommende teatersal i Nykøbing Sjælland, der for tiden er i god bygge-fremdrift, vil kunne rumme op til 350 gæster, hvis den traditionelle publikums-opbygning på skrå-podier rulles væk, og der i stedet bruges opsætning på gulvet, og det giver mulighed for også at arrangere koncerter i salen.

Odsherred Kammermusikfestival har ytret ønske om at afprøve salen til større, klassiske koncerter, hvilket teaterchef Simon Vagn Jensen glæder sig over.

- Vi håber, at akustikken bliver så god, at kammermusikfestivalen vil bruge salen, siger teaterchefen.

Hvad angår rytmiske koncerter lægger Simon Vagn Jensen op til samarbejde med Kulturhus Pakhuset.

- Vi vil gerne have rytmiske koncerter i teatersalen, men det skal nøje afstemmes med Pakhuset. Vi har en aftale om, at de har musikken, og vi har teater og comedy.

- Hvis Pakhuset har lyst til at lave koncerter hos os, fordi det giver mening for dem at lave ud-af-huset arrangementer, så er de velkomne her. Det her hus skal bruges, siger Simon Vagn Jensen.

- Vi har en fin tradition i Odsherred for at tale og arbejde sammen indenfor kulturområdet. Vi er gode til at tage dialogen, mener teaterchefen.