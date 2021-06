Se billedserie Sanne Salomonsen var tydeligvis i topform, da hun lørdag aften gav koncert med sit band i Helenehaven i Højby. Foto: Anders Ole Olsen.

Rock Mama gav fodbold-koncert

Odsherred - 27. juni 2021

- Vi kunne næsten være gået hjem i min have. Så kunne jeg have sunget for jer der, sagde Sanne Salomonsen, da hun lørdag aften på slaget 19 gik på scenen med sit band i Helenehaven i Højby.

Helenehaven er den fodboldbane, som hørte til den gamle Højbyhal. Foreningen Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, har forvandlet den gamle bane til en koncert- og kulturplads, men lørdag aften vendte fodbolden på sin egen måde retur til banen.

Der var på forhånd solgt 300 billetter til koncerten. Aarrangørerne måtte ved koncertens begyndelse dog konstatere, at godt og vel halvdelen af publikum var blevet hjemme - måske for at se landskamp i stedet. Det gav god plads på den gamle boldbane.

- Kan vi ikke fjerne det der bånd, så I kan komme her op til scenen og danse. I er vel vaccinerede allesammen, lød opfordringen fra Sanne Salomonsen.

Publikum var nok en smule forbeholdne under åbningsnummeret »Tænk på mig«, men da Sanne Salomonsen lukkede op for sin »Taxa«, skete der pludselig noget. På rekordtid var afskærmningen foran scenen forsvundet, og publikum bar dansende deres klapstole og bænke-borde-sæt tættere på scenen.

Så scorede Danmark til 2-0 i Amsterdam, og stemningen i Helenehaven steg mærkbart. Men ikke kun fodboldreaultatet. En Sanne Salomonsen i topform og hendes band med Annika Askman på Keyboard, Jon Grundtvig på trommer, sønnen Victor Ray og Mads Løkkegård på vokal og guitarer, forstod at få gang i publikums dansesko, og der blev sunget med på de velkendte sange.

- De sagde lige før, at vi er ligeglade med den kamp. Gu' er vi da ej, fastslog Sanne Salomonsen.

En mindre del af publlikum sad mest med næserne i mobiltelefonerne, og så fodbold, og gav ind imellem lyd fra sig.

- Hey. Hvad sker der, hvad sker, skulle Sanne Salomonsen høre, da der blev brølet nede fra de bagerste rækker.

3-0 til Danmark.

Ikke mindst »Kærligheden kalder« satte gang i det helt store syng-med-kor.

Sanne Salomonsen delte historier fra sit liv med publikum. Hun kunne midt i et hosteanfald også meddele, at hun er holdt op med at ryge.

- Det kan jeg slet ikke tåle, sagde hun med et grin.

Under »Jeg er i live« blev der lidt uro i publikumsrækkerne igen. Sangen blev afsluttet.

- 4-0! Det er da fucking løgn. Hallo. Jeg bliver da hylet helt ud af den, sagde en begejstret Sanne Salomonsen til et mindst lige så begejstret publikum.

»When you walk in the room« og »Den jeg elsker« sluttede koncerten af. Da tourbussen med mørke ruder kort efter kørte ud fra Helenehaven, gjorde den den lige holdt, og rullede sideruderne ned. Det lokale band Overload var gået på scenen, og festen kunne fortsætte. Nu uden fodbold.