Efter 27 1/2 år som bogholder i samme firma, har Rita Jensen nu valgt at gå på pension. Foto: Helene Nielsen

Ritas sidste arbejdsdag: Pensionist efter 27 1/2 år i samme firma

Stuen hjemme hos Rita Jensen på gården i Atterup ligner en blomsterforretning i disse dage. Oversalt står der smukke buketter, bugnende gavekurve og æsker med chokolade og vin. Rita Jensen har ikke haft rund fødselsdag eller jubilæum, men har såmænd valgt at gå på pension efter 27 og et halvt år hos entreprenørfirmaet Curt Andersen A/S i Fårevejle.

Officielt med titel af bogholder, men det har også været Rita Jensen som har svaret telefonen, taget hånd om de ansatte, arrangeret julefrokoster, opdateret hjemmesiden og senest stået for firmaets Facebookside. Rita Jensen har oprettet flere end 2000 byggesager, hun haft en finger på pulsen de fleste steder i firmaet, og gaverne i hjemmet er et vidnesbyrd om, at hun har været populær hos ansatte og kunder.