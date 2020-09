Risiko for udslip: Dexter-kvæg må vente, til dronningen har indviet fundstedet

Godt nok er dexter-køerne små og omgængelige, faktisk verdens mindste kødkvægs-race, og godt nok tripper de efter at komme i gang med arbejdet som naturplejere i Trundholm Mose, men de får først lov til at rykke ind, når lørdagens indvielse af det nye formidlings-anlæg, med dronning Margrethe som æresgæst, er gennemført.

- Vi vil ikke risikere, at dyrene lige pludselig finder et åbent led i folden og smutter ud midt under indvielsen og render en tur ud på Trundholm Mosevej eller ud på Rute 21. Så vi venter lige lidt med at sætte dyrene ud, siger Helle Nordgaard.