Se billedserie Nykøbinggenser-drengen Kim Lohmann med bopæl i Schweiz, går med planer om at opføre et stort padel-center på Kongeengen i Nykøbing. Foto: Helene Nielsen

Rigmand vender hjem: Milliongave-gave til fødebyen

Odsherred - 29. maj 2021 kl. 16:33 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Der er for mange mennesker i Danmark, der bare lever i en osteklokke. Lige så snart man går i for store sko, bliver man ikke accepteret, siger Kim Lohmann.

Han har været bosat i Schweiz i mange år, hvor han har været virksomhedsejer indenfor sport og beklædning. Han er født i Nykøbing ud af en børneflok på 10, og føler sig stadig som en del af området, som han nu overvejer, at vende tilbage til.

- Jeg lever af, at få gode ideer, og udleve dem. Jeg har tænkt meget over, hvad jeg kunne lave i Nykøbing, som ville give mening for Odsherred, siger han.

Han har tilbudt Odsherred Kommune, at han sammen med fem andre interessenter vil finansiere opførelse af et padel-anlæg på Kongeengen i Nykøbing. Et anlæg til seks millioner kroner. Han behøver tilladelse fra Odsherred Kommune til at bygge, og så en lejekontrakt af den kommunale jord. Padel er en blanding af tennis og squash, og lige nu verdens hurtigst voksende sportsgren.

- Der skal være to haller på 600 kvadratmeter med to baner i hver hal. Det opføres med skydevægge, så tag og vægge kan åbnes om sommeren. Om vinteren kan de opvarmes til 22 grader. Gode faciliteter med toiletter og omklædning. Lidt luksus, og så skal der være mobile tribuner, så man kan have koncerter med 1500 tilskuere, siger Kim Lohmann med begejstring.

Han forhandler allerede med World Padel Tour i Madrid om at komme med i deres World Tour i 2022.

- Måske kunne det også blive det officielle Team Danmark Center for padel-sporten, siger han.

Hos Odsherred Kommune er man ikke afvisende for ideen.

- Det lyder meget interessant. Det kunne bestemt være godt for Nykøbing, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Erhvervskonsulent Claus Rolsted er enig.

- Det er et særligt projekt, hvis kommunal jord skal lejes ud til et privat projekt, men det er bestemt interessant og vi glæder os til at høre mere, siger han.