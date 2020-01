Geopark Odsherreds direktør Hans-Jørgen Olsen går på pension. 54 har budt ind på at overtage stillingen. Foto: Mik Foto: Mik

Rift om direktørjob i Geopark Odsherred

Odsherred - 31. januar 2020 kl. 13:02 Af Marianne Nielsen

Det er ikke hver dag, man har muligheden for at blive direktør i Danmarks første geopark. I fem år har Geopark Odsherreds direktør heddet Hans-Jørgen Olsen, men da han har valgt at gå på pension, skal der findes en ny person til posten.

Da ansøgningsfristen udløb i sidste uge, havde Geoparksekretariatet i Nykøbing modtaget 54 ansøgninger fra håbefulde kandidater fra hele landet.

- Der har været en rigtig god interesse for stillingen. Mange har ringet og spurgt ind til jobbet. Vi havde sagt til os selv, at hvis der kom 10-12 kvalificerede ansøgninger ville vi være glade, og af de 54 ansøgninger der er kommet er langt størstedelen kvalificerede, så det er langt over vores forventninger, siger Hans-Jørgen Olsen, som har læst ansøgningerne, men som dog ikke er i ansættelsesudvalget.

Den nye geoparkdirektørs væsentligste arbejdsopgaver bliver at sikre geoparkens status som Unesco Global Geopark bliver bevaret, og at realisere målsætningerne Fonden Geopark Odsherreds strategi frem mod 2024.

Samtidig bliver det en vigtig opgave at øge fondens egenindtjening og have et tæt samarbejde med aktører i området - både frivillige og professionelle.

Ud over de faglige kvalifikationer, lægges der vægt på at kandidaterne til posten har forståelse for politiske processer, evner at leve i »kaos« med mange boldte i luften og være begejstret for Odsherred.

Det er forventningen, at der inden for de næste to uger findes en ny direktør til geoparken, og at vedkommende kan sætte sig i direktørstolen til april.

Udviklingen fra idé til certificering af Odsherred som Danmarks første UNESCO-geopark i 2014 tog otte år. Med optagelsen i det internationale netværk af geoparker er fulgte en ny, selvstændig organisation, der er løsrevet fra Odsherred Kommune.