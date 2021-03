Lærkehus i Annebergparken er til salg for et tocifret millionbeløb. Den eksakte salgspris bliver givet først afklaret efter en budrunde.

Rift om det spændende hus med det næsten nye tag

Udsalgsskiltet siger 10,85 mio. kr., men prisen kan givet blive en del højere for Lærkehus i Annebergparken, ved Nykøbing.

I hvert fald har ejendomsmægler Søren Mosbæk, fra Nordicals, der har bygningen til salg for Freja Ejendomme, mærket stor interesse for bygningen, og det kaster givet en budrunde af sig.

»Freja vil tre til fire uger efter vores start på nettet tage stilling til en eventuel budrunde, alt efter interessen. Alene Frejas offentliggørerlse har allerede kastet en del interesse af sig, så jeg forventer at der udmeldes en budrunde. Vi afventer Frejas afklaring med Den Danske Scenekunstskole omkring lejeforholdet i ejendommen, inden vi får ok til at gå officielt til salg på nettet,« siger han.