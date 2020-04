Odsherreds Rideklub ved endnu ikke hvornår det bliver tilladt at holde ridestævner igen, som det store D4 Horse show med godt 1000 tilmeldte ryttere, som afvikles på klubbens faciliteter hvert år i juni.

Ridning udendørs er stadig tilladt

De godt 300 medlemmer kan benytte rideklubbens udendørs ridebaner og andre faciliteter på stedet, og fra klubbens side er man faktisk optimistisk med hensyn til et mindre springstævne sidst i maj, som formand Lisbeth Mortensen håber på, vil kunne gennemføres.

Hun har flere gange været i kontakt med den såkaldte corona-hotline hos sundhedsstyrelsen, for at høre, hvad der er af retningslinjer med hensyn til ridestævner.

- Men ingen kan sige noget, før efter den 10. maj, hvor alle vist håber på, at der bliver lukket lidt mere op, siger Lisbeth Mortensen.

Dansk Rideforbund skriver på sin hjemmeside, at det tegner godt for afholdelse af ridestævner, at sundhedsministeriet nu har defineret "store forsamlinger" som værende mere end 500 personer.