Rideklub i fremgang trods coronakrise

Odsherred - 09. oktober 2020 kl. 20:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det går stærkt i Odsherreds Rideklub. Trods et år, hvor de store ridestævner er blevet aflyst på grund af corona, kan man alligevel tælle et øget medlemstal og en generelt stor opbakning til klubben. Odsherreds Rideklub holder til på Nykøbing-Slagelsevej ved Hønsinge, hvor klubbens medlemmer har adgang til at bruge ridehus og udendørs ride- og springbaner. Der er ingen heste opstaldet på stedet, og klubben drives af udelukkende frivillige hænder.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvad den store medlemsfremgang skyldes, men jeg kunne have en mistanke om, at det er klubbens bestyrelses arbejde for, at blive en rideklub for bredden, som har båret frugt, siger formand for Odsherreds Rideklub, Lisbeth Mortensen.

Mandag blev medlem nummer 281 meldt ind. Det er en medlemsfremgang på 20 procent i forhold til sidste år, og det er tal, som glæder formanden.

- Den store fremgang skyldes nok også de mange aktiviteter, som klubben har at tilbyde vores medlemmer. Kurser, undervisning, foredrag og fri adgang til benyttelse af vores fantastiske faciliteter i det daglige for et beskedent medlemskontingent, siger Lisbeth Mortensen.

Foruden et øget medlemstal, kan den travle rideklub også glæde sig over flere donationer. Klubben har fået 20.000 kroner til aktiviteter for ungdommen og 12.000 kroner til nye computere i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Der skal også indkøbes nye springmaterialer for 10.000 kroner, som det der tidligere hed SEAS-NVE, men som nu hedder Andel.

- Og vi har andre store planer i støbeskeen, siger Lisbeth Mortensen.