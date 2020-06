Rideklub forsøger sig med et virtuel ridestævne

Medlemmer af Odsherreds Rideklub har siden nedlukningen af Danmark måtte undvære mange af aktiviteterne på klubbens faciliteter med baner og ridehus på Nykøbing-Slagelsevej ved Hønsinge. Særligt forbuddet mod konkurrencer og stævner har været et problem, og det råder rideklubben nu bod på med et virtuelt ridestævne. Et såkaldt »video-rid-for-dommer-stævne«, hvor der dystes, uden at ekvipagerne behøver være i nærheden af hinanden. Rytterne skal sørge for at få lavet en optagelse af dem selv til hest, mens de gennemfører et dressurprogram. Videoen indsendes, og bliver så vurderet af en anerkendt dommer. Foruden præmier til de dygtigste, lover Odsherreds Rideklub rosetter eller staldplaketter til alle deltagere.