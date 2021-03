Det er svært for DragsholmRevyen at være fysisk sammen igen. Som en refleks, en overspringshandling, hev de fire medvirkende - udover instruktøren er det Bente Eskesen, Susanne Breuning og Niels Bugge - deres smartphones frem og begyndte at lægge selfies op og forsøge at kommunikere med de andre tre på de sociale medier. Foto: Anders Fauerby

Revy-team med stærk selfie-trang: Svært at være fysisk sammen igen

Vi lever i en mystisk corona-tid med social afstand og forsamlingsforbud og telefon- og teams-møder i stedet for rigtige møder - derfor var det virkelig svært for DragsholmRevyens team, da de for nyligt mødtes fysisk i instruktør Jacob Fauerbys udsigts-lejlighed på syvende sal i København.

Som en refleks, en overspringshandling, hev de fire medvirkende - udover instruktøren er det Bente Eskesen, Susanne Breuning og Niels Bugge - deres smartphones frem og begyndte at lægge selfies op og forsøge at kommunikere med de andre tre på de sociale medier (se foto).

Lige indtil det gik op for dem, at de jo bare kunne snakke sammen. Som før i tiden. Zoome rigtigt ind på hinandens holdninger.

Hun har tidligere fået afsløret for meget af et revynummer, der så blev stjålet af en anden revy.

Hun vil heller ikke afsløre, hvilke emner eller hvilke tekstforfattere, revyen har planer om at arbejde med; kun at tekstforfatterne er begyndt at vågne op nu efter corona-nedlukningen for at se sig om efter revy-partnere.