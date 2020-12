Revy-instruktør smittet med corona: Sådan klarer han arbejdet med Dragsholmrevyen

Her i den tumultariske corona-tid er der mere end rigeligt at tage fat på for folkene bag Dragsholmrevyen i Nykøbing Sjælland, men lige nu foregår møderne over telefonen, fordi instruktør Jakob Fauerby er testet positiv for coronavirus, fortæller revydirektør og skuespiller Bente Eskesen.