Bente Eskesen har valgt at stoppe DragsholmRevyen efter sæsonen 2021. Det har været en svær beslutning.

Revy-direktør: Det har været en svær beslutning

Sæsonens Dragsholmrevy har undertitlen »Mens legen er go...!« - en antydning af, at det bliver den sidste i rækken.

- Jeg har besluttet, at DragsholmRevyen stopper efter sæsonen 2021, siger revydirektør Bente Eskesen.

- Det har været en svær beslutning, men til gengæld lover jeg, at årets dejlige hold, både på scenen og bag scenen, vil gøre alt for, at vi også slutter med manér, skriver revydirektøren på Facebook.