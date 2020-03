Rektor Niels-Peter Babalola Andersson har ikke opgivet håbet om to HF-klasser næste skoleår.

Rettelse: Ikke halvering i antal HF-elever

Odsherred - 06. marts 2020 kl. 12:58 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordvestnyt skrev torsdag, at der har været en halvering i antallet af ansøgere til HF-uddannelsen på Odsherreds Gymnasium. Det er ikke korrekt. Gymnasiet havde sidste år den 1. marts modtaget 25 ansøgninger til HF. I år er tallet 21. Altså blot fire elever færre end sidste år. Nordvestnyt beklager fejlen.

- Sidste år havde vi en formodning om, at der ville komme flere ansøgere frem til skolestart i august. Derfor valgte vi, at have to HF-klasser. Med blot 21 ansøgere i år, har vi så valgt kun at have en enkelt HF-klasse, fortæller rektor Niels-Peter Babalola Andersson.

Sidste oplevede Odsherreds Gymnasium så en fordobling i antallet af ansøgere fra marts til august, så der ved skoleårets start var 50 ansøgere til HF, hvorfor satsningen på de to HF-klasser var rigtig.

- Vi har heller ikke opgivet håbet om, at der kommer flere ansøgere i år, og måske kan oprettes en HF-klasse mere, men har været nødt til i første omgang, at træffe en beslutning om, at afskedige medarbejdere som følge af nedgangen i antallet af ansøgere, siger Niels-Peter Babalola Andersson.

De faldende ansøgningstal betyder også, at den hhx-uddannelse, som gymnasiet havde fået undervisningsministeriets godkendelse til, alligevel ikke bliver til noget.

- Vi kan se, at mange unge fra Odsherred vælger at søge en ungdomsuddannelse i Holbæk. De unge i Holbæk søger mod Roskilde, og der er givet også mange unge i Roskilde, som søger mod København. Vi skal have set på, hvad det er, der gør, at de unge søger mod de større byer. Karaktermæssigt klarer vores elever sig lige så godt, som dem i de større byer, påpeger Niels-Peter Babalola Andersson.

