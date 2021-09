Se billedserie Der blev lagt blomster på drabsstedet ud for boinstitutionen Ørbækskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Retssag om knivdrab: Vidne optog video lige inden drab

Odsherred - 04. september 2021 kl. 12:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det var umiddelbart bare en video af to mænd i skænderi, som råber og skubber til hinanden, der blev vist i retten i Holbæk fredag, hvor en 20-årig mand er tiltalt for drabet på den 29-årige Namuyallah Ahamadzai i december sidste år. Videoen er optaget af en beboer på boinstitutionen Ørbækskilde på Riisvej i Fårevejle, hvor den 20-årige var beboer og Namuyallah Ahamadzai var ansat som pædagog. Optagelsen varer et minut og 24 sekunder, og er optaget umiddelbart inden den 20-årig trak en kniv, og stak den i Namuyallah Ahamadzai, som kort efter døde af knivstikkene. Beboeren, som optog videoen, og også var indkaldt som vidne, fortalte i retten fredag, at han havde optaget den ud gennem badeværelsesvinduet, mens han var i bad.

- Jeg ville gerne lige se, hvad fanden det var, forklarede han i retten.

Flere af den dræbtes familiemedlemmer sad på tilhørerrækkerne, og videoen berørte dem tydeligvis. Ordet »morder« blev sagt højt. Dræbtes mor brød hulkende sammen, da hun så hvad der var de sidste minutter af sønnens liv. Dommeren bad hende forlade retslokalet, og hun blev trøstet og ført ud af en yngre kvinde.

Foruden tiltalte, var der til dagens retsmøde indkaldt to beboere og en ansat fra Ørbækskilde. Beboeren, som havde optaget videoen, havde svært ved at huske omstændighederne omkring drabet. Også de forklaringer, som han havde givet til politiet tidligere om, at tiltalte skulle have truet med at stikke Namuyallah Ahamadzai ned. Videoptagelserne var stoppet, fordi hans mobil var løbet tør for hukommelse, forklarede vidnet.

På vidnebænkes sad også den beboer, som tiltalte løb ind til, da han havde stukket Namuyallah Ahamadzai ihjel.

- Der var inden forbindelse til hjernen. Han sad med kniven i højre hånd og fortalte, at han stukket Yama i armen. Det sagde jeg var godt, for man dør ikke af et knivstik i armen, fortalte vidnet.

Retssagen forsætter den 10. september og der afsiges dom den 15. september.