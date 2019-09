Mads Bøttger ejer Dragsholm Slot, og han nægter at betale en bøde for påstået brug af ulovlig arbejdskraft, for ifølge ham er alle regler overholdt. Foto: Mie Neel

Retssag mod berømt slotskøkken udskudt

Odsherred - 04. september 2019 kl. 10:35 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det verdensberømte køkken på Dragsholm Slot, i Vindekilde, er populært langt ud over de danske grænser. Så populært, at der ofte kommer udenlandske kokke forbi for at spørge om arbejde i køkkenet i Vindekilde.

Således også for over et år siden, hvor en kok fra Albanien kom forbi. Han blev fundet dygtig nok til at arbejde på slottet, men først efter, at alle papirer var på plads.

Sådan lyder det fra slotsejer, Mads Bøttger, men myndighederne var ikke enige og sendte slottet en større bøde for at have brugt ulovlig arbejdskraft. Den bøde nægtede Mads Bøttger at betale, og derfor var han og slottet stævnet til at møde i retten tirsdag.

Men retssagen blev aldrig afholdt, da den i stedet blev pillet af retslisten. Årsagen svæver i det uvisse, for hos Midt- og Vestsjællands politi lyder forklaringen blot, at anklagemyndigheden på grund af »særlige omstændigheder,« har fået sagen udsat. Hvornår sagen så skal for retten vides ikke, men Mads Bøttger slår fast, at bøden ikke bliver betalt.