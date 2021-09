Dræbt på jobbet: Tiltaltes kæreste ønskede ikke at vidne

I retssagen om drabet på den 29-årige Namuyallah Ahamadzai, som var ansat som pædagog på bostedet Ørbækskilde den 30. december sidste år, var kæresten til den tiltalte, en i dag 20-årig mand, som boede på institutionen, var den 20-åriges kæreste i dag indkaldt som vidne i sagen. Den 20-årige er tiltalt efter straffelovens paragraf 237 om manddrab for med en springkniv at have dræbt den 29-årige. Kvinden havde sin mor med i retten, men fordi hun er i et forhold til den 20-årige tiltalte, betragtes hun af retten som en nær relation til manden. Hun fik af dommeren besked om, at hun derfor ikke havde pligt til at vidne i retten. Den unge kvinde, som havde taget sin mor med som bisidder i retten, valgte derfor at forlade retslokalet igen uden at svare på spørgsmål, da hun havde bekræftet sit navn i retten.