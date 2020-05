Retsopgøret i Odsherred efter 1945 (2)

»Besættelsestidens farligste forbryder i Nykøbing var den unge barber Chorchendorff, der kun ved et tilfælde undgik at blive morder og i øvrigt har en mængde synder på samvittigheden«, skrev Holbæk Amts Venstreblad (HAV). Der var 15 sigtelser imod barberen. Han havde fra sommeren 1940 til sommeren 1941 arbejdet i Tyskland som barbersvend. Tilbagevendt arbejdede han forskellige steder i Danmark, og i påsken 1944 kom han til Nykøbing, hvor han fik arbejde hos barber Thomsen i Nykøbing. Han fik kontakt til en Getapochef, som han gav personoplysninger til. En af hans barberkolleger blev anholdt, men Chorchendorff hævdede, at kollegaen allerede i forvejen havde stået på tyskernes liste Chorchendorff var også sigtet for drabsforsøg, røveriforsøg og letsindig omgang med skydevåben. Da han i 1946 kom for retten i Nykøbing, fortalte flere vidner, at han havde truet dem med revolver. Chorchendorff indrømmede, at han sammen med en anden mand havde begået indbrud mod en købmand, men de hævede begge, at det var den anden, der skød efter købmanden. De havde i øvrigt efterfølgende fået prygl af Gestapo-folk for røveriet.

Efter befrielsen fulgte regnskabets time. Tusindvis af danskere blev arresteret og dømt for deres adfærd under besættelsen. Mange endte også med at blive frikendt, for hvor lå egentlig den præcise grænse for, hvor tæt man kunne komme tyskerne i løbet af de fem år?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her