Retsopgøret i Odsherred efter 1945 (1)

Se billedserie Den 5. maj 1945 om morgenen, og de første formodede stikkere er blevet hentet i Nykøbing. Foto: Bessie Gideon/Odsherred Lokalarkiv

Odsherred - 02. maj 2020 kl. 13:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Historien om modstandsbevægelsen i Odsherred er efterhånden veldokumenteret i adskillige bøger.

Men fortællingen om det juridiske opgør med nazister og værnemagere er kun berørt sporadisk i den lokalhistoriske litteratur. Her er ingen helte som i modstandsbevægelsens krønike.

Kombinationen af tvivlsom lovgivning, stor hævntørst, mange små fisk - og lysten til at komme videre efter de fem forbandede år - har betydet, at retsopgøret er relativt underbelyst.

Lad os derfor kaste et forsigtigt lokalt blik på den brune bevægelse - og opgøret efter 1945.

Antallet af danske nazistiske partier var enormt, inden de forsvandt fra overfladen i maj 1945.

Historikeren Malena Djursaa har talt op, at der var 29 i alt - siden slutningen af 1920'erne. Men kun ét, Danmarks National-Socialistiske Arbejderparti (DNSAP) opnåede et vist omfang. I 1943 toppede partiet med 43.000 stemmer til folketingsvalget. Halvanden måned senere holdt nazisterne møde i Vig, hvor partiets fører, Frits Clausen, talte foran knap 200 fremmødte. Der var mange indvendinger imod nazisternes synspunkter, og blandt andre montør Otto Hansen, Vig, betegnede deres tale mod regeringen som højest utiltalende.

DNSAP blev stiftet i 1930. I midten af 1930'erne arrangerer partiet en del møder i Odsherred. En februar- eftermiddag i 1934 samlede nazipartiet 300 deltagere i Riis Forsamlingshus. Den lokale partiformand, gårdejer Chr. Vebel, Ordrup, bød velkommen. Et par af partiets ledende folk fra København talte, og arbejdsmand Oskar Carlsen fra slottet forsøgte at få ordet, men det kunne han ikke lade sig gøre, hvilket skabte en del uro i salen. Efter foredraget var der kaffebord, men det samlede kun 25 personer.

Fire frihedskæmpere på Vig Hovedgade den 5. maj 1945. Foto: Odsherred Lokalarkiv



Korrupt og råddent Holbæk Amts Venstreblad (HAV) var tilstede, og den radikale avis konstaterede, at man efter den afsluttende sang forlod mødet 50 øre fattigere...

I januar 1935 talte ovennævnte Chr. Verbel i Slagelse. Han skulle blandt andet have sagt, at retsvæsenet var råddent og korrupt. Han blev tiltalt for udgydelserne, selv om han nægtede at skulle have brugt dette udtryk. En journalist og en politibetjent, som var til stede ved mødet, bekræftede ordene, mens to andre vidner sagde, at det var i en helt anden forbindelse, at orden var blevet anvendt. Retten i Slagelse troede mest på de to første vidner, og Chr. Verbel blev derfor idømt 30 dages betinget hæfte for bagvaskelse.Anklagemyndigheden var ikke tilfreds og ankede dommen, som Landsretten dog stadfæstede nogle uger senere.

I begyndelsen af maj 1935 talte Chr. Verbel om partiets politik på et møde i Asnæs. Omkring 75 var mødt frem, og mange af dem var ifølge HAV »indforskrevne tropper med hagekors i frakkeopslaget«.

Kommunisten Oscar Carlsen, Fårevejle, deltog også, og han tog afstand fra nogle udtalelser, der på mødet var faldet om jøderne.

En sagfører, Mollerup Thomsen, mente ikke, at nazisterne havde helt styr på ejendomsretten, renten og statformen. Han sagde, at nazisterne har var »ude at svømme«, hvilket fik klapsalverne frem. Ifølge det sikkert ikke helt pålidelige referat i HAV så sprang Chr. Verbels mor op ad stolen i arrigskab og udbrød, at til det næste møde skulle partiets fører, Fritz Clausen, nok være til stede.

- Og så skulle sagføreren nok få at vide, sagde hun.

At der var mange fremmødte til naziternes møder betød ikke, at der var nogen særlig grobund for partiet. Men der var utvivlsomt en stor nysgerrighed efter at forstå nogle af de nye strømninger i tiden. Et nyreligiøst Oxford-møde samlede i 1935 for eksempel 500 mennesker i Fårevejle.

Landsretssagfører Henry Gideon, modstandsbevægelsens leder i det nordlige Odsherred, i de glade og turbulente maj-dage i 1945. Foto: Odsherred Lokalarkiv



Sabotage mod vognmand Allerede under besættelsen var der anslag mod erhvervsfolk, der arbejdede lidt for tæt sammen med tyskerne. En måned før befrielsen brændte eksempelvis en garage og en lastbil i Grevinge. Myndighederne mente, at der var tale om sabotage, og derfor ville forsikringsselskabet ikke betale erstatning til vognmanden. Vognmanden tabte retssagen, men tog den helt til Højesteret. Flere modstandsgrupper afviste, at de havde stået bag aktionen, men på brandstedet var der fundet et stykke papir, hvorpå der stod: »Tak for Deres indsats som autoriseret 'dansk' værnemager«. Højesteret afgjorde derfor i 1948, at der havde været tale om sabotage.

De danske politikere vedtog i sommeren 1945 et straffelovstillæg, som ved tilbagevirkende kraft kriminaliserede forræderi og anden landsskadelig virksomhed. De betød, at 40.000 danskere blev interneret, mistænkt for at være landsforrædere. Der blev rejst sag mod 20.000, og 13.000 endte med at få en dom.

I de første dage blev der foretaget over 100 anholdelser i Odsherred. De fleste steder gik det nogenlunde roligt for sig, selv om flere »tyskerpiger« fik klippet håret. I det nordlige Odsherred var landsretssagfører Henry Gideon leder af modstandsbevægelsen. Hans opgave var at sikre, at de nødvendige anholdelser blev foretaget, men han skulle også forhindre selvtægt og overgreb på uskyldige.

Efter befrielsen kom det til mange retsopgør - også i Odsherred.Foto: Per Jensen



Den 11. maj 1945 fortalte HAV, at man nu var oppe på 115 anholdelser, men 35 var blevet løsladt igen.

Statstidende offentliggjorde i sommeren 1945 en liste med formodede værnemagere. Listen indeholder navne fra Odsherred, herunder en del vognmænd,

Kritik af anholdelser Martin Nielsen, købmand fra Gudmindrup, blev interneret den 5. maj, da han havde været medlem af DNSAP, men han blev otte dage senere løsladt, da han ikke havde haft forbindelse med tyskerne.

Han skrev i slutningen af juni et læserbrev til HAV. Her beklagede han sig over, at han var blevet fængslet og kun havde fået sulteføde og ikke havde haft noget tæppe. Han mente at Henry Gideon kun gik efter piger fra de lavere sociale lag, men »lader de stores piger løbe«. Og han gjorde opmærksom på, at han som lille forretningsmand havde lidt et stort økonomisk tab på grund af fængslingen. Henry Gideon svarede, at Martin Nielsen havde været tillidsmand i nazipartiet, og at Frihedsrådet derfor havde krævet ham anholdt. Han mente, at de internerede fik »god og rigelig kost««, men i øvrigt ønskede den lokale leder af modstandsbevægelsen ikke at deltage i flere offentlige diskussioner som denne.

En kritisk lokalredaktør HAV-lokalredaktøren i Odsherred hed H. Skodstrup Johansen. Han havde som 32-årig i 1939 afløst den mangeårige lokalredaktør C.V. Christensen. Skodstrup blev under krigen involveret i modstandsarbejdet, og han havde tætte forbindelser til Henry Gideon. Men dette forhindrede han ikke i at forholde sig kritisk til en del af de retssager, som fulgte efter besættelsen.

HAV-redaktøren skrev, at der i hele landet var blevet foretaget mange anholdelser, som viste sig at være grundløse. Dette fik politifuldmægtig Mogens Fugl til at svare igen: »En del af de løsladte er jo på ny blevet anholdt, og flere vil sikkert følge efter, efterhånden som beviserne mod dem samles«, skrev politifuldmægtigen.

Søn og mor Den 14. maj trådte politiet i funktion igen i stedet for vagtværnet, men nogle frihedskæmpere var stadig tilknyttet den lokale ordensmagt. Samme dag fortalte HAV, at man havde arresteret en farlig mand fra Ellinge Kohave og hans mor. Det drejede sig om Poul Rasmussen, søn af parcelist Chr. Rasmussen, der tidligere var blevet likvideret som stikker.

Sønnen, der var SS-mand og ansat på Dagmarhus, tyskernes hovedkvarter i København, havde efter drabet truet med at dræbe folk i Nykøbing og Højby. Han skulle under afhøringerne have tilstået, at han havde fået tilladelse til at dræbe 10 personer i de to byer.

Poul Rasmussen havde siden 1940 været medlem af nazi-partiet, og i 1943 gik han i tysk tjeneste. Han fik uddannelse i Tyskland og kom til østfronten som chauffør og kurer. Han erkendte sig medlemskab af SS, men afviste, at han havde tvunget Højby Sogneråd til at betale for faderens begravelse.

- De truede os med at blive sprængt i luften og afhentet af Gestapo, hvis vi ikke hjalp dem, og Poul Rasmussen stod med revolveren fremme og pegede på os, sagde et vidne i retten.

Et andet vidne fortalte, at sognerådet havde set sig nødsaget til at betale for begravelsen på grund af sønnens trusler.

I 1946 fik Poul Rasmussen en dom på otte års fængsel for tysk militærtjeneste, røveri og trusler om vold, mens moderen, Ellen Rasmussen, fik fire år for meddelagtighed. Sønnen og moderen havde nemlig også afpresset nogle familiemedlemmer.

En idealistisk nazist? Fortiden indhentede også Chr. Verbel, Odsherreds førende nazist. Han hævede, at han ikke havde gjort noget ulovligt. Siden 1934 havde han været ganske vist været herredsleder af nazipartiet, og i 1943 kom han i tysk militærtjeneste. Men han ønskede at trække sig ud igen, da han kedede sig. Han sagde, at han havde nægtet at aflægge faneed for tyskerne, og at han derfor måtte tage tjeneste som marinevægter. Han havde tilmeldt sig Frikorps Danmark, men var blevet kasseret på grund af alder. Flere vidner betegnede hans indstilling som idealistisk, men i februar 1946 fik han ved særdomstolen fem års fængsel og frakendtes almen tillid for bestandig. HAV-redaktøren mente, at dommen var hård.

Der blev rejst et utal af anklager om udansk eller for tyskvenlig adfærd under besættelsen. Dette gjaldt ikke bare de unge kvinder, men også erhvervsfolk og enkelte politikere.

Politikere under lup Venstrepolitikeren Peter Eriksen, Odden, senere sognerådsformand, blev stærkt bebrejdet for sit forhold til modstandsbevægelsen. To delingsførere oplyste, at bevægelsen under besættelsen havde opfordret Peter Eriksen til at melde sig i kampen, men det havde han afvist. Den 4. maj havde han, blev det hævdet, bedt om at blive optaget, men nu var det for sent. Han opsøgte en anden tillidsmand den 5. maj om morgenen for at blive optaget som modstandsmand, men det kunne han ikke.

Nykøbings socialdemokratiske borgmester Johannes Olsen havnede i en offentlig polemik, fordi han havde spist frokost med en tysk læge. Borgmesteren afviste dog anklagerne med henvisning til, at han har ansvaret for luftværnet og flygtningelejrene og derfor havde været nødt til at tale med den tyske læge.

Provokerende elskerinde En af de mere »prominente anholdelser« var af en ung, kvindelig sekretær og tolk for den tyske øverstkommanderende i Nykøbing.

Hendes opførsel under besættelsen havde ifølge HAV været »ret udfordrende«, og avisen omtalte hende som »elskerinden«. Hun nægtede at have arbejdet til fordel for fjenden. Hun blev sigtet for som tolk til at have medvirket til, at en af stuepigerne var blevet taget af Gestapo. En tysk soldat havde lagt an på stuepigen, som dog havde afvist ham håndfast samtidig med, at hun kaldte ham et tysk svin. Hun blev derfor anholdt af værnemagten. Dagen efter blev hun afhørt, og tolken deltog her. Men hun afviste, at have medvirket til, at stuepigen forsvandt. Et mandligt vidne mente dog, at tolken havde forværret stuepigens situation, og at de to unge kvinder konkurrerede om tyskerne gunst. Hun var også anklaget for andre forhold, men forsvareren krævede hende frifundet, »for erotik er ikke strafbart«. Tolken fik et års fængsel og tab af ære i fem år.

I tysk tjeneste Adskillige lokale mænd blev dømt for at have båret tysk uniform under krigen. En af dem, en yngre arbejdsmand, var også anklaget for at have stukket jøder, der var på flugt fra Odsherred til Sverige.

Han indrømmede, at han fire gange havde arbejdet civilt i Tyskland. Han havde den 12. oktober 1942 sammen med en vognmand været i bil på vej til Gniben. De standsede for at få noget frugt, og der kom tre biler forbi. Der faldt en bemærkning om, at det var mærkeligt med sådanne vogne på Odden. De kørte videre til Gniben, hvor de i den tyske kantine forsøgte at få fat i cigaretter. En tysk officer havde spurgt, om de havde set to-tre biler køre ind i skoven på Ellinge Lyng. Det bekræftede arbejdsmanden angiveligt. Han fik også lov at låne en cykel af tyskerne.

Vognmanden sagde i retten, at han og arbejdsmanden havde talt om, at der nok var jøder i de tre biler, de så.

Gårdejer Peter Hansen, Lumsås, fortalte i retten, at han havde ansat arbejdsmanden flere gange. En dag var han kommet i uniform og havde taget en pistol frem, som han havde skudt med nogle gange. Arbejdsmanden havde fortalte sin arbejdsgiver, at han havde transporteret russiske fanger i Tyskland.

Retten endte med at frikende arbejdsmanden for at have stukket jøderne, men han fik fire års fængsel for at have båret tysk uniform. Han modtog dommen.

HAV skrev efterfølgende, at der var lokal undren over, at arbejdsmanden ikke blev dømt hårdere. »Han har under hele besættelsen enten været i tysk tjeneste eller har gået tyskernes ærinde, og inden for modstandsbevægelsen frygtede man ham så stærkt, at der var røster fremme om at likvidere ham«, skrev redaktøren, der, som tidligere nævnt, havde førstehåndskendskab til modstandsbevægelsen.

Han sammenlignede dommen med en dom, som en ung mand fik samme dag. Han fik også fire års fængsel for at være med i Sommerkorpset, men han havde trods alt nægtet at skyde på sabotører. »Når regeringen går ind for oprettelse af særdomstole, som skulle tage sig af forræderisagerne i større områder, var det vel netop for at få en ensartet behandling frem. Det forekommer os, at retten i dette tilfælde ikke har målt med samme alen«, skrev H. Skodstrup Johansen.

Rygterne, om hvem der havde stukket jøderne, cirkulerede livligt. På Odden var en kvinde efter besættelsen blevet beskyldt for at stikke jøderne, men hun havde senere begået selvmord, da modstandsbevægelsen kom for at arrestere hende. Men der ventede stadig en lang række sager om adfærden i de fem onde år.

Den anden artikel bliver bragt lørdag den 9. maj.

H. Skodstrup Johansen, Holbæk Amts Venstreblads lokalredaktør i Odsherred 1939-1947, var med i modstandsbevægelsen, men kritiserede også de mange tilfældige anholdelsen i tiden efter befrielsen. Foto: Preben Moth