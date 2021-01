Michael Strunges digt "Livets hastighed" er en slags mantra på Den Rytmiske Højskole, hvor sentensen »Bevæg dig kun med livets hastighed« står som en frise på muren over indgangen til musiksalen. Foto: Stefan Andreasen

Artiklen: Restriktions-ramte mødtes på Zoom og sang Bowie: Vi er klar til at starte med dags varsel

Restriktions-ramte mødtes på Zoom og sang Bowie: Vi er klar til at starte med dags varsel

Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig skulle have startet forårsholdet med 96 nye elever op den 10. januar, men starten er blevet skubbet flere gange af restriktionerne, senest med forlængelsen frem til den 7. februar.

- Nu styrer vi imod at åbne den 8. februar, men der er jo ikke noget, som er sikkert her i disse vintermåneder, ifølge udmeldningerne. Vi er klar til at starte med dags varsel, siger forstander Lars Gjerlufsen.