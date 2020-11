Restriktioner og højt smittetryk: Lys-festival giver op og udsætter til 2022

- Vi har undersøgt og gennemtænkt alle muligheder, og vi har spurgt de frivillige aktører, som driver festivalen, om de kan se sig selv i et scenarie med et forsamlingsloft på ti personer.

- Få havde lyst til at være med, og sammenholdt med usikkerheden over, hvordan man kan styre forsamlings-størrelsen i et åbent gadebillede, gjorde, at vi valgte at udsætte festivalen, siger Helle Christence Ankerstjerne.