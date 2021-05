Vig Festival planlægger to store koncertdage i Vig i juli som erstatning for den aflyste festival, og nu bliver der jublet over, at restriktionerne bliver løsnet lidt, så der må være 500 gæster i hver sektion.

Restriktioner løsnet lidt: Vig Festival jubler

Med seneste genåbningsaftale er der lempet lidt på restriktionerne for at holde store udendørs-begivenheder, der skal inddeles i sektioner, og det vækker jubel hos Vig Festival, hvor der er planer om to dage med koncerter og festivalstemning for op til 2000 publikummer - 9. og 10. juli - i stedet for den aflyste familiefestival.