Rester af sprøjtemidler fundet i kontrolboring

En kontrolboring i efteråret afslørede, at der var spor af fire pesticider under Jyderup Skov. Men de nærtliggende vandboringer er ikke berørt.

- Jeg synes, det er bekymrende, at der findes pesticider i grundvandet. Især når landbruget snakker om at indføre den kemiske plov som erstatning for den traditionelle plov, understreger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Nora Tams.