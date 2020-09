Restaurant-brand er uopklaret, men intet mistænkeligt

- Udover brandefterforskere og kriminalteknikere, som har kigget på de få rester, der var tilbage, så har vi også haft brandhunde til at gå rundt på stedet. De er uddannet til at snuse sig frem til eventuelle brandbare væsker, men de har heller ikke reageret på noget. For at validere denne manglende reaktion tog vi torsdag rutinemæssigt nogle brandprøver forskellige steder, og dem afventer vi fortsat svar på.