Restaurant bliver revet ned

Den kendte bygning Odden-bygning Restaurant Kattegat, der sidste år rundede de 40 år, er ved at blive revet ned. Stenhøj Husene A/S fra Frederikshavn har købt grunden, og planen er at opføre et udstillingshus og et hyggeligt ishus, som skal bortforpagtes, og med tiden endnu et sommerhus, der skal anvendes som kontor til et ejendomsmæglerfirma.