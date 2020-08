Respekten til personalet skal genoprettet

Der er et højt sygefravær blandt personalet i ældreplejen i Odsherred Kommune. 20,2 sygefraværsdage per ansat per år, og det er med til at gøre det svært at få »enderne« til at mødes, når der bliver fortsat flere ældre at passe.

Det skal der rettes op på, og i det hele taget skal der gøres en gedigen indsats, hvis der i fremtiden skal være »hænder« nok i ældreplejen,