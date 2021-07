Se billedserie Rørmosen Vandværk, i Nykøbing, er drevet af Odsherred Forsyning, og det er helt nyrenoveret med blandt andet nye rentvandstanke.

Rent vand skal der kæmpes for i fremtiden

Odsherred - 11. juli 2021 kl. 13:29 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Drikkevandet er godt i Odsherred, men sættes det lange lys på, så er det langt fra sikkert at det vedbliver med at være sådan.

På Grevinge Vandværk, forklarer bestyrelsesformand, Anne Hansen, at det er særdeles bekosteligt at sikre vandværket til fremtiden.

»Vi bruger 500.000 kr. på at renovere ledninger, så vi er helt sikre på at vores vandledninger ud til forbrugerne er helt i orden. I forhold til at få driften af et vandværk til at løbe rundt, så er det afgørende, at man altid har penge på kontoen, så man altid vil kunne reparere, hvis der kommer en forurening. Det kan snildt koste omkring en million kroner, og derfor er det også det beløb vi altid har i reserve,« siger hun.

Tvivlsom fremtid Odsherred Forsyning står for to af Odsherreds 29 vandværker, og her er direktøren Fanny Villadsen, klar med at garantere rent og velsmagende drikkevand, men om det kan blive ved, er mere tvivlsomt.

»Pesticider er jo den store joker. Jeg er 99,9 procent sikker på, at den luksus vi har i dag, hvor vi nærmest bare kan hente grundvand op og drikke det, vil forsvinde. På et tidspunkt vil der ikke være nok rent grundvand tilbage, og så skal vi til at lave udvidet vandbehandling, og rense vandet for giftstoffer. Det kræver en helt anden type vandværker end i dag, og jeg frygter at den dag er tættere på, end vi tror,« siger hun.

Forsyningsdirektøren har også en anden udfordring, og det er at sikre, at der er vand nok til fremtiden.

- I Forsyningen har vi desværre prøvet at stå med en vandanalyse, der viste spor af pesticider i to af vores boringer. Stoffet DMS, der blev forbudt for snart ti år siden dukkede pludselig op. Vi standsede naturligvis omgående med at hente vand fra de boringer. Heldigvis viste det sig, at det ikke var grundvandsmagasinet, der var forurenet, men boringsrørene der var utætte, så vand fra de øvre jordlag kunne trænge ind. Det er nu repareret. Derudover sker der så meget byudvikling pt., at vi risikerer ikke at have vand nok, og vi er så småt begyndt at se på mulighederne for at finde nye kildepladser, eventuelt i samarbejde med andre vandværker,« siger hun.

Dygtigere værnere Dorte Bøge, fra Vandfællesskabet i Odsherred, slår fast, at vandværkerne i Odsherred er dygtige værnere af godt drikkevand.

»I Odsherred som i resten af Danmark drikker vi vandet direkte fra hanen. Det kan vi, fordi vi har noget af verdens bedste drikkevand. Vandværkerne har derfor en særlig interesse i at passe på grundvandet efter som det er vores råstof. Sådan skal det blive ved med at være. Grundlæggende er der en høj forsyningssikkerhed i Odsherred, langt de fleste vandværker er forbundet med nabovandværket så forbrugerne altid har adgang til drikkevand på trods af for eksempel en pesticidforurening. Allerede i 1998 arbejdede vandværkerne med forsyningssikkerhed idet Sejerøbugt Linjens Vandforsyningsselskab med bistand fra Vestsjællands Amt blev etableret af en række forbrugerejede vandværker for at sikre distribution af drikkevand til vandværkerne i den øverste del af Nordvestsjælland. Årsagen var blandt andet saltvandsindtrængning i drikkevandsboringerne. Infrastrukturen er stadig aktiv, og der leveret fortsat rent drikkevand til vandværker på Sjællands Odde,« siger hun.