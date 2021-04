Rørvig Street Food fik sent i går aftes de lokale politikeres ja til at opstille deres madboder sommeren over, men med skærpede krav. Foto: Mie Neel

Rent ja til to gange street food i Odsherred

Naboerne havde klaget, men lige lidt hjalp det, da politikerne i Odsherred Kommuens miljø- og klimaudvalg i går aftes, på et maratonmøde, der først sluttede omkring midnat, besluttede at give endnu en midlertidig tilladelse til fortsættelse af Rørvig Street Food, på Rørvigvej.

Udvalets formand, Paw Pedersen (DF), slår fast, at nok har politikerne noteret sig naboernes høringspunkter, men det får dem ikke til at fravige princippet om, at det skal være nemt at drive erhverv i Odsherred.

»Selvfølgelig har vi lyttet til de høringssvar der har været, men når der er liv i sommerhusområderne, så er det noget der skaber glæde. Selvfølgelig skal der være tålelige forhold, men alle forandringer skaber en form for modstand. Se for eksempel Burgerhjørnet på Lyngen, hvor der også er musik og larm, den vil ingen jo undvære idag,« siger Paw Pedersen.

Rørvig Street Food får således lov til at stille deres madboder op igennem sommeren, men der er lagt skærpede begrænsninger ind i tilladelsen, som betyder, at:

»Der er ansøgt om et Street Food marked i området, men det kræver en landzonetilladelse. Hele udvalget håber, at den vil blive givet, da det er en oplagt aktivitet på det sted, hvor parkeringsforholdene er helt anderledes bedre end på Rørvigvej. Udvalget anbefalede at det blev godkendt med de samme retningslinjer som gælder for Rørvigvej, altså heller ikke livemusik, og udvalget præciserede at der skal tages størst muligt hensyn til de nærmeste naboer, hvilket gælder både støj og trafik,« siger han.