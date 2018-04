Anette Rise kan nu lægge beskyldninger om vold bag sig, men erstatning vil hun ikke søge. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: Renset for mistanke om vold mod chefen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renset for mistanke om vold mod chefen

Odsherred - 30. april 2018 kl. 13:42 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere afdelingsleder i Odsherred Kommune, Anette Rise, er renset for anklager om vold mod sin tidligere chef, fagcenterchef, Bettina Hardt-Madsen.

Læs også: Efterforskning slut i påstået voldssag

Det står fast efter at politiet har droppet sagen, og nu varsler kommunaldirektøren en undskyldning til Anette Rise. Selvom Odsherred Kommune forsøgte at trække en politianmeldelse i sagen tilbage, har Midt- og Vestsjællands politi først nu, over to måneder senere, droppet sagen, for som de skriver i et brev til Anette Rise, så regner de ikke med at hun er skyldig.

Anette Rise er ikke overrasket over politiets konklusion, og hun er overbevist om, at en dygtigere kommunal topledelse kunne have sikret sig mod sagen.

»Jeg tænker ikke at søge om erstatning, for jeg orker ikke at bruge tid på denne absurde sag. Min kommentar til at sagen ikke kan holde i retten, er, at hvis direktøren havde kontaktet mig i forbindelse med anklagen og havde ulejliget sig med at høre min version, så var der aldrig blevet en sag,« siger hun til Nordvestnyt.

Anette Rise gik på pension uden at modtage en undskyldning fra Odsherred Kommune, men ifølge kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, kan en undskyldning være på vej.

»Jeg har endnu ikke fået oplyst at anklagen er frafaldet eller sagen opgivet. Hvis det er tilfældet vil det da glæde mig. Jeg har overfor Anette Rise beklaget forløbet, og at hun skulle dette igennem. Når sagen er afsluttet hos politiet og anklagemyndigheden, og med et udfald som jeg beskriver ovenfor, vil jeg følge min beklagelse op med en undskyldning til Anette Rise,« skriver han i en mail til Nordvestnyt.

relaterede artikler

Mystiske beskyldninger efterforskes stadig 05. april 2018 kl. 13:31

V kritik af borgmesters fravær 27. marts 2018 kl. 14:50