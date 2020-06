Renser helt lugtfrit

Mandag aften var 25 borgere samlet i Odden forsamlingshus for at høre om Odsherred Forsynings planer om at opføre et nyt renseanlæg på Odden.

Forsyningens direktør fanny Villadsen startede mødet med at slå fast, at det nuværende 40 år gamle renseanlæg er at sammenligne med et forvokset septikanlæg, og hun slog fast, at anlægget ikke er et I-land værdigt, for det renser for ringe, og tilladelsen til anlægget udløber til næste år.

Direktøren sendte i sit oplæg på aftenens møde et løfte til Havnebyen.

Det kommende renseanlæg, bliver lugt- og støjfrit.

Hun takkede Jørgen Revsbech for at gøre forsyningen opmærksom på en stor lokal bekymring for at anlægget kommer til at lugte.

Fanny Villadsen slog fast, at det er et myndighedskrav, at anlægget ikke kommer til at lugte, og hun viste illustrationer fra et nedgravet anlæg fra Lumsås, som man stort set ikke kan se, og som kan danne model for anlægget i Havnebyen.

Hun lovede, at anlægget på Odden bliver overdækket eller nedgravet, og hun foreslog deltagerne til at tage på en snus-selv-køretur til Højby, Nykøbing eller Rørvig for at lade sig overbevise om, at renseanlæggene ikke lugter.