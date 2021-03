Sidste sommer var der borgermøde om det nye renseanlæg i Havnebyen, i Odden Forsamlingshus, hvor de fleste borgerbekymringer blev besvaret.

Send til din ven. X Artiklen: Renseanlægget er snart på vej i Havnebyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renseanlægget er snart på vej i Havnebyen

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 22:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Byrådet var helt enige, da de tirsdag aften valgte at sende forslag til lokalplan for nyt renseanlæg i Havnebyen i en fire ugers offentlig høring.

Idag renser Odsherred Forsyning spildevandet fra Havnebyen på et mekanisk anlæg, der ligger på havnen, men det skal laves om, for det er ikke godt nok, og ifølge Allan Andersen (S), der også er bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning, så giver det mere end god mening.

»Det glæder mig, at vi nu snart kan komme i gang med at rense spildevandet bedre i Havnebyen end vi gør i dag, hvor vi reelt leder ikke ordentligt renset spildevand ud i havet. Det kan vi ikke være bekendt. Det anlæg, der er planlagt, vil sikre, at vi udleder 90 pct. mindre organisk materiale og langt mindre kvælstof ud i havet end i dag, og ved havnen kommer vi til at kunne fjerne det blå skilt med badning forbudt, for fremover vil spildevandet blive ledt langt ud i det åbne hav i en ledning, og så er det renset, så det her er en rigtig god historie, som jeg håber vil bakke op om,« siger han.

Det kommende renseanlæg bliver mest et anlæg bestående af nedgravede tanke, og Venstres Finn Hallberg, er en anden byrådspolitiker, der er svært positiv over for forslaget, som et enigt byråd vedtog.

»Det her er noget vi har trængt til længe på Odden, for det er begrænset hvor meget spildevandet bliver renset idag. I processen har der været en sund skepsis hos borgerne, men den har vi håndteret rigtig godt via det borgermøde, der blev holdt sidste sommer, så nu håber jeg, at borgerne vil bakke forslaget op via høringssvarene,« siger han.